Во Владимире перекроют участок федеральной трассы на подъездах к перекрестку с бульваром Художника Иванова. В УПРДОРе сообщают, что в ночь с 26 на 27 сентября на 12 км М-7 “Волга” в черте

Во Владимире перекроют участок федеральной трассы на подъездах к перекрестку с бульваром Художника Иванова. В УПРДОРе сообщают, что в ночь с 26 на 27 сентября на 12 км М-7 “Волга” в черте Владимира будут проходить работы по монтажу рамных П-образных опор. В связи с монтажом этот отрезок федеральной автодороги перекроют для движения транспорта с 23:00