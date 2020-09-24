Жительница столицы незаконно поставила на учет иностранных граждан в своей квартире, расположенной на улице Доватора...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Хамовники задержали женщину, подозреваемую в организации фиктивной постановки иностранных граждан на учет.Установлено, что 59-летняя москвичка незаконно поставила на учет по месту пребывания иностранных граждан в принадлежащей ей квартире, расположенной на улице Доватора. Злоумышленница достоверно знала, что данные граждане по указанному адресу проживать не будут.Отделением дознания ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60