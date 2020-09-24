В 15 районах области в социальных объектах включили отопление.

Во Владимирской области продолжают последоватлеьно включать отопление, благо пока погода теплая и не подгоняет службы ЖКХ.На сегодня тепло получают школы, больницы, детские сады и ряд других учреждений в областном центре, Гороховецком, Меленковском, Камешковском районах, в Гусь-Хрустальном, Радужном, в Александровском (города Александров, Карабаново и Струнино), Вязниковском, Кольчугинском, Муромском, Петушинском (города Костерёво и Петушки), Селивановском, Собинском, Судогодском, Суздальском и Юрьев-Польском районах. То есть, пока полностью не охвачен только Ковровский район.По информации пресс-службы «Белого дома», тепловой энергией обеспечено 170 объектов образовательных учреждений (всего 456), 148 детских садов (всего 507), 66 медицинских учреждений (всего 315).Начало отопительного сезона 2020-2021 годов во Владимирской области должно начаться в период с 16 сентября по 1 октября текущего года. Подключение объектов социальной сферы осуществляется в первоочередном порядке.Напомним, начало отопительного сезона определяется после пятидневного периода, в который температура воздуха не превышает +8 градусов.