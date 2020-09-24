Наш регион готовится войти в пилотный проект диверсификации оборонно-промышленного комплекса Владимирской области.

Владимирская область готовится войти в пилотный проект диверсификации оборонно-промышленного комплекса Владимирской области.Об этом говорили участники «круглого стола» на тему «Формирование научно-промышленных кластеров двойного назначения. Первый заместитель Губернатора Александр Ремига, руководствуясь поручением губернатора, поставил перед экономическим блоком областной администрации задачу по созданию условий для эффективной диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Президент РФ поставил перед оборонкой новую цель - к 2025-2030 годам в общем объёме производства продукция гражданского и двойного назначения должна составлять до 30-50 процентов.Новый инструмент для решения этих задач – кластеры двойного назначения.- В работе кластеров сохранится закрытая часть (собственно оборонзаказ), но при этом появится «приоткрытый контур», в который будут выведены ресурсы предприятия при снижении оборонзаказа, и «открытый контур», в который войдут другие компании, выпускающие высокотехнологичную продукцию двойного и гражданского назначения, конкурентоспособную на мировом рынке. Механизм запуска кластеров двойного назначения формируется на базе лучших практик предприятий ОПК – они стали пилотными. Владимирская область выразила желание поучаствовать в этом процессе», – отметила Елена Антипина, руководитель Межведомственной рабочей группы по научно-промышленному кластеру двойного назначения коллегии Военно-промышленной комиссии России.Заместитель директора Фонда развития промышленности Анна Бринева рассказала, что в конце 2017 года была сформирована программа конверсии для предприятий ОПК, и 36 проектов уже получили финансирование на сумму 15 млрд рублей.Так, выпуск конверсионной продукции налажен на Ковровском электромеханическом заводе. Директор по дорожно-строительной технике КЭМЗа Игорь Тупицын сообщил, что предприятие девять лет выпускает мини-погрузчики с бортовым поворотом. Также КЭМЗ производит трактор второго тяглового класса и станки. За последние 8 лет доля гражданской продукции на КЭМЗе увеличилась с 9 до 21 процента.