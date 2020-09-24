Президент Владимир Путин провел в четверг совещание с губернаторами. Политик высказался о ситуации с коронавирусом в России.

Президент Владимир Путин провел в четверг совещание с губернаторами. Политик высказался о ситуации с коронавирусом в России.Президент обратил внимание, что эпидемиологическая обстановка в некоторых государствах резко ухудшилась. Ситуацию с распространением коронавируса в России пока удается держать под контролем. Во многом это связано с тем, что власти вовремя приняли ряд необходимых мер.Путин предупредил, что обстановка в стране может резко измениться, если люди перестанут соблюдать меры предосторожности. В таком случае глава государства не исключает, что придется вернуться к ограничительным мерам, которые вводили весной. "Очень бы не хотелось", – подчеркнул президент.Материал дополняется.