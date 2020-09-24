Прокуратура города провела проверку деятельности УОО «Владимирский областной центр профсоюзов».

Прокуратура города провела проверку деятельности УОО «Владимирский областной центр профсоюзов».Выяснилось, что руководитель организации свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату 14 работникам. Общая сумма задолженности составила более 800 тыс. рублей.При этом организация в указанный период осуществляла хозяйственную деятельность, производила оплату за товары и услуги, расчеты с поставщиками.Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего директора организации по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).По результатам проверки в адрес руководителя УОО «Владимирский областной центр профсоюзов» внесено представление, по итогам рассмотрения которого частично погашена задолженность в размере более 300 тыс. рублей, сообщает областная прокуратура.