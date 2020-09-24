Российский онколог Иван Рыков считает, что уже в текущем десятилетии рак перестанет быть для людей приговором. Поводом для таких оптимистичных ожиданий стали успехи иммунотерапии. Рыков ..

Российский онколог Иван Рыков считает, что уже в текущем десятилетии рак перестанет быть для людей приговором. Поводом для таких оптимистичных ожиданий стали успехи иммунотерапии.Рыков пояснил, что благодаря ей уже в настоящее время врачи могут успешно бороться с опухолями на поздних стадиях развития, даже если они дали метастазы. Если несколькими годами ранее онкологи считали, что одержать полную победу над раком можно будет лишь к концу столетия, то сейчас успехи мировой медицины заставили многих пересмотреть свои позиции, сообщает телеканал "".