"Предварительно установлено, что кражи совершались после 16 часов, когда большинство работников покидало здания, а также в выходные дни", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве пресечена противоправная деятельность группы, которая специализировалась на хищении денежных средств и материальных ценностей из офисных центров.Предварительно установлено, что кражи совершались после 16 часов, когда большинство работников покидало здания, а также в выходные дни. Злоумышленники вскрывали двери, проникали в помещения, находили сейфы и забирали из них денежные средства. Также они похищали и другие предметы, которые попадали в поле зрения. Например, из офиса крупной транспортной компании на проспекте Вернадского были украдены ноутбук, настольные часы в виде медведя и миллион рублей.По некоторым адресам они наведывались несколько раз. Например, из офисного здания на Луженецкой набережной было похищено 200 тысяч рублей. Чтобы не привлекать внимания, соучастники переоделись в синюю рабочую одежду и вывезли в пластиковом контейнере для мусора небольшой металлический сейф с деньгами, который не смогли вскрыть на месте. А спустя пять дней в том же здании были украдены девять ноутбуков.Оперативники установили личности предполагаемых сообщников и маршруты их передвижения. На 24-м километре Новорижского шоссе инспекторы ГИБДД остановили иномарку, в которой находились подозреваемые. При задержании они оказали сопротивление, но сотрудники Московского уголовного розыска вместе с коллегами из Западного административного округа столицы и Отдела МВД России по району Проспект Вернадского не позволили им скрыться.Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ.В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты компьютерная и бытовая техника, флеш-карты с символикой одной из фирм, а также денежные средства. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк