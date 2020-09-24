Насколько велика вероятность того, что владимирцы вновь останутся без мэра?
Накануне в Областном суде состоялось заседание по иску Сергея Казакова, усмотревшего
нарушения в конкурсной процедуре выборов главы города.
Насколько велика вероятность того, что владимирцы вновь останутся без главы? В мэрии спокойно отреагировали на иск Казакова, заявив, что работа городской администрации идет в обычном режиме. Решение суда ожидается в течение 5 дней.
Напомним, 23 сентября депутаты вновь избранного горсовета на пост главы Владимира.