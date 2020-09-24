"Установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщалось ранее, Следственным управлением УВД по Центральному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ в отношении мужчины – предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия на улице Остоженка, в результате которого пострадали трое человек.«Проведенным медицинским освидетельствованием установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.Учитывая данные обстоятельства, следствием УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве принято решение о переквалификации обвинения на более тяжкое.Таким образом, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 264 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк