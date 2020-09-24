Ковровская городская прокуратура пресекла нарушения в сфере охраны окружающей среды.

Ковровская городская прокуратуравыявила факт загрязнения отходами земельного участка вблизи деревни Игумново, являющегося землями лесного фонда.По информации пресс-службы надзорного ведомства, в 300 метрах от въезда на новое кладбище размещается свалка отходов объемом около 150 куб.метров, а также на расстоянии около 30 метров от дороги объемом около90 куб.метров. В этой связи городской прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением, в котором признать незаконным бездействие департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области и «Ковровское лесничество», выразившееся в несоблюдении требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.Суд удовлетворил иск прокурора, на ответчиков возложена обязанность в течение одного месяца организовать сбор и вывоз бытовых отходов, расположенных на землях лесфонда.Фактическое исполнение решения суда находится на контроле.