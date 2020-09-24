УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Сорокина Александра Юрьевича, 1995 года рождения...

УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Сорокина Александра Юрьевича, 1995 года рождения, уроженца Республики Татарстан, который 21 июля 2020 года ушел из дома на проспекте Защитников, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 20 лет, рост 185 см, худощавого телосложения, волосы короткие, глаза темно-зеленые.Был одет: кофта серого цвета с изображением лица с улыбкой желтого цвета на груди, черные кроссовки с красными вставками по бокам, черная кепка.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 709-26-02, 8 (495) 709-10-00 или «102».Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18