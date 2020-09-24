С 10 сентября гусевчане будут платить за тепло на 1,1% меньше

Распоряжение о снижении тарифа на тепловую энергию на 1,1% потребителям Гусь-Хрустальногоиздал Департамент госрегулирования цен и тарифов Владимирской области.Снижение тарифа стало возможным после того, как гусевская котельная ТЭК-1, эксплуатировавшаяся до этого частными операторами, была приобретена в собственность ООО «Владимиртеплогаз». Теплоснабжающая организация также пообещала провести ремонт объектов ТЭК-1 до 2023 года, на что готова потратить 25 млн. рублей.