В Коврове автомобиль на скорости влетел в припаркованные машины. Есть пострадавшие. Случилось ДТП на улице Чернышевского у дома №4. В соцсетях очевидцы обсуждают причины аварии. По их

В Коврове автомобиль на скорости влетел в припаркованные машины. Есть пострадавшие. Случилось ДТП на улице Чернышевского у дома №4. В соцсетях очевидцы обсуждают причины аварии. По их словам, водитель Лады XRay протаранил сразу 3 автомобиля, которые были припаркованы у края проезжей части. В одном из них в момент столкновения находилась женщина. Женщина сидела в