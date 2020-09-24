Проект Северный морской транзитный коридор и итоги экпедиции Цифровое судно СМТК на борту атомного ледокольно-транспортного судна Севморпуть обсудят на пресс-конференции в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет в формате онлайн.

Проект "Северный морской транзитный коридор" и итоги экпедиции "Цифровое судно СМТК" на борту атомного ледокольно-транспортного судна "Севморпуть" обсудят на в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет в формате онлайн."Северный морской транзитный коридор" – проект по созданию комплексной транспортно-логистической инфрастуктуры для морских грузовых перевозок по маршруту Азия – Европа. Об этом проекте, а также об итогах экспедиции судна "Севморпуть" расскажет заместитель гендиректора "Русатом Карго" Борис Капорцев.Также в числе спикеров – руководитель экспедиции, директор по развитию "Русатом Карго" Станислав Чуй, советник декана Экономического факультета Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова Елена Тищенко, проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков, заместитель завкафедры радиоэлектроники и прикладной информатики Московского физико-технического института (МФТИ) Николай Щелкунов, заместитель главного конструктора проекта судна СМТК ("ЦКБ "Айсберг") Дмитрий Сахаров и исполнительный директор Центра морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова Николай Шабалин.Мероприятие состоится в формате онлайн на площадке ТАСС. Для представителей СМИ необходима предварительная регистрация. При регистрации нужно указать мобильный номер с установленным WhatsApp.