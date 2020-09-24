Было предложено две кандидатуры – Ольги Цымзиной и Андрея Кузнецова.

Накануне состоялось первое заседание Совета народных депутатов города Суздаля 4-го созыва. На нем вновь избранные депутаты выбрали главу города. По информации пресс-службы администрации города, было предложено две кандидатуры – Ольги Цымзиной иАндрея Кузнецова.По результатам тайного голосования главой Суздаля избрана Ольга Цымхина. За неё проголосовали 13 депутатов, за Кузнецова – 1. После утверждения протокола счетной комиссии глава города принесла присягу.