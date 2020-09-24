Ровные дорожки, зеленые газоны, удобные зоны отдыха - авторы проекта старались учесть разные интересы.

Суздаль готовится к 1000-летию. В городе ведутся финальные работы по благоустройству. Что предстоит сделать, узнала Юлия Болдина.В центре Суздаля - вновь тяжелая техника. Работы по проекту "Суздаль. Зарядье. Активация" продолжаются. И это последний этап. Сделать надо довольно много.Сергей Сахаров, глава администрации Суздаля: «В прошлом году, когда осваивали основную часть "Зарядья" в 50 миллионов рублей гранта полученных с Министерства культуры и строительства, мы сюда не дошли. Поскольку денег было крайне недостаточно для освоения всей территории - общая цифра была около 60 миллионов рублей. Необходимые средства в размере 15,6 миллионов рублей в этом году субсидировало региональное руководство».Исполнился ровно год с начала проекта. На первом этапе у Торговых рядов и в сквере напротив уложили новую тротуарную плитку, расставили лавочки и сделали освещение.Не обошлось и без трудностей: часть покрытия пошла волнами из-за зимних перепадов температуры. Тяжелая техника могла повредить фундамент Торговых рядов. Бывшему подрядчику пришлось за свой счет делать работу над ошибками. За финальный этап работ взялись уже новые специалисты.Алексей Серебряков заместитель директора компании ООО "Агуна": «В данный момент на "Зарядье" в городе Суздале ведутся работы по смене плиточного покрытия по улице Кремлевской. Также за Торговыми рядами ведутся работы по устройству "корыта" для дорожек из песчано-гравийной смеси. Сейчас в первую очередь ведутся работы, которые необходимо завершить до похолоданий - до 10 декабря все работы должны быть выполнены».Это будущая смотровая площадка с видом на Каменку. По проекту в Суздальском зарядье появятся новые дорожки, укрепят берега реки. Гости, а особенно жители города, с пристрастием следят за строителями. Критикуют, советуют. Для Ольги Полищук Суздаль давно стал частью собственной судьбы. Сюда с семьей она переехала сорок лет назад. По ее мнению, городу не хватает зеленых насаждений.Ольга Полищук жительница Суздаля: «Представляете, вы приехали из мегаполиса. Почему сюда едут? Просто походить по траве босиком, чтобы дети тут побегали. А когда все в плитке, ну может быть, для самокатов хорошо».Кстати, озеленение проектом предусмотрено. В Зарядье должны вырасти клены, боярышник, появиться живая изгородь. Ровные дорожки, зеленые газоны, удобные зоны отдыха - авторы проекта старались учесть разные интересы. Что получилось в итоге, увидим уже в декабре.Юлия Болдина, Андрей Синягин«Вести-Владимир»