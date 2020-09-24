Транспортная полиция задержала молодую парочку за хранение наркотиков в крупном размере. На подозреваемых вышли в ходе операции «Мак». 25-летняя девушка и 27-летний парень забирали из

Транспортная полиция задержала молодую парочку за хранение наркотиков в крупном размере. На подозреваемых вышли в ходе операции «Мак». 25-летняя девушка и 27-летний парень забирали из тайников «закладки» для их дальнейшего распространения. У задержанных изъяты 23 свертка, обмотанные изоляционной лентой красного цвета. Внутри находились вещества в виде порошка и комков синего цвета. Исследование установило, что изъятое