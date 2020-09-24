Фильм посвящен выдающемуся футболисту Эдуарду Стрельцову, нападающему футбольного клуба "Торпедо" и сборной СССР.

Сегодня при поддержке ВГТРК в прокат выходит художественный фильм Ильи Учителя - "Стрельцов".Главную роль в спортивной драме сыграл Александр Петров. Выбор не случайный - актёр с детства занимался футболом, а в юношестве даже участвовал в чемпионате области. Фильм посвящен выдающемуся футболисту Эдуарду Стрельцову, нападающему футбольного клуба "Торпедо" и сборной СССР. Эдуард начал тренировки в 17, а уже через 2 года стал олимпийским чемпионом. Кстати, актёрский состав разбавят профессиональные футболисты. Это сделает фильм более реалистичным, - уверены авторы. По сюжету, имея любовь, талант и славу, советский футболист попадает в тюрьму по ложному обвинению. Судьба сломана, а дорога в футбол отрезана. Готов ли спортсмен повторить взлет? Узнаем уже сегодня.