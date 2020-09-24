Тема разговора - цели и задачи гражданского мониторинга, как одного из направлений деятельности Общественных советов при органах внутренних дел.

Председатель Общественного совета при УМВД России по Владимирской области Татьяна Сидорова и член совета Светлана Мангушева обсудили в эфире регионального телеканала ход проведения инициированной Общественным советом при МВД России акции «Гражданский мониторинг». В ходе беседы общественники рассказали о мероприятиях, проведенных в рамках акции, не только в областном центре, но и в районах: посещении членами советов подразделений территориальных органов внутренних дел на районном уровне, отделов по вопросам миграции, участковых пунктов полиции, а также участии представителей гражданского общества в комиссионном обследовании изоляторов временного содержания.Вопросы, поднятые в разговоре, а также поступившие от зрителей во время программы, касались не только результатов проводимой акции, но и других направлений деятельности Общественного совета, в том числе участия общественников в профилактических мероприятиях и акциях, проводимых органами внутренних дел. Особую благодарность выразили педагоги за организованные общественниками для школьников и воспитанников детских домов встречи с сотрудниками разных подразделений полиции.В ходе программы представители общественности рассказали, как обратиться в Общественный совет за помощью и консультацией.Отдельно был обсужден и процесс формирования в регионе новых составов Общественных советов, завершившийся летом текущего года. Более 150 представителей различных сфер деятельности вошли в составы Советов при территориальных органах внутренних дел на районном уровне. Члены регионального Общественного совета, участницы программы, рассказали о том, как координируется работа районных Советов, а также о планах общественников на предстоящий период.