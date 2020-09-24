Спортсмены привезли семь медалей Чемпионата России по спортивному ориентированию.

Владимирские спортсмены приняли участие в Чемпионате России по спортивному ориентированию, который проходил в городе Люберцы Московской области.В первый же день они заработали три медали в дисциплине «Велокросс – классика». Антон Фолифоров занял второе место среди мужчин, Ольга Шипилова-Виноградова и Светлана Фолифорова завоевали серебряную и бронзовую медали среди женщин.Во второй день команда впервые в истории владимирского ориентирования стала победителем в трёхэтапной эстафете в рамках чемпионатов России.Но лучше всего владимирца показали себя в дисциплине «Велокросс – общий старт». «Золото» присудили Антону Фолифорову и Ольге Шипиловой-Виноградовой. Светлана Фолифорова стала второй, заработав серебряную медаль.