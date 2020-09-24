До подведения итогов остался один день. В этом году на почетное звание претендуют 99 населенных пунктов.

В пятницу, 25 сентября, во Владимирской областной филармонии состоится церемония подведения итогов и награждения участников и победителей смотра-конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области – 2020».Организатором смотра-конкурса выступает Владимирский Региональный Совет Сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».В этом году на почетное звание претендуют 99 деревень, и сел. Все населенные пункты, отправившие заявку на конкурс, были разделены на три категории: с количеством жителей до 150 человек, с количеством жителей до 1000 и с количеством жителей до 3,5 тысяч (информацию об участниках можно узнать на сайте ). По итогам конкурса будут определены обладатели Гран-при, а также первого, второго и третьего мест – в каждой из трех групп населенных пунктов.