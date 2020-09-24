Инженеры и ученые никогда не будут зарабатывать столько денег, сколько бизнесмены и начальники всех мастей. Вот строгое матаматическое докозательство:
Постулат 1: Знание - сила.
Постулат 2: Время - деньги.
Как знает любой инженер, Сила=Работа/Время. А поскольку Знание=Сила, а Время=Деньги, то эту формулу можно представить такимо бразом:
Знание=Работа/Деньги.
Выводим отсюда формулу для денег. Получаем:
Деньги=Работа/Знание.
Таким образом, если Знание стремится к нулю, то деньги стремятся к бесконечности, не зависимо от выполненой работы. Вывод:
Чем меньше вы знаете, тем больше зарабатываете. Что и требовалось доказать.
еще анекдот!