Во Владимире произошло ДТП со стекловозом.

Во Владимире произошло ДТП со стекловозом, в результате которого часть дороги засыпало битым стеклом.Инцидент произошел на улице Гастелло, сообщают очевидцы в . При неустановленных обстоятельствах с небольшого стекловоза две стойки со стеклом слетели с автомобиля. В результате происшествия проезжая часть оказалась усыпана битым стеклом.