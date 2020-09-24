Мероприятия проходят в рамках Всероссийского проекта «Зеленая Россия».

К акции «Лес Победы», которая проходит в рамках Всероссийского проекта «Зеленая Россия», присоединились сотрудники ОМВД России по Юрьев-Польскому району. Вместе со своими детьми полицейские высадили деревья у мемориала сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга, и облагородили прилегающую территорию.К акции присоединились члены Совета ветеранов при ОМВД России по Петушинскому району. Новые деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны ветераны высадили у памятника погибшим солдатам в поселке Клязьминский.Каждое посаженное дерево – частичка в общем деле по увековечиванию памяти о героях, погибших во имя мирной жизни сегодняшнего поколения.