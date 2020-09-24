Никто не умер, но прирост заболевших продолжается. Диагноз КОВИД поставлен ещё 33-ём заболевшим в 8 муниципальных образованиях. Всего больных теперь 7 067. В лидерах антирейтинга по-прежнему

Никто не умер, но прирост заболевших продолжается. Диагноз КОВИД поставлен ещё 33-ём заболевшим в 8 муниципальных образованиях. Всего больных теперь 7 067. В лидерах антирейтинга по-прежнему Владимир (8-мь новых пациентов). На втором месте Александров (6 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Мурома (5 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 1