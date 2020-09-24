Об этом рассказал новый руководитель департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.

Напомним, что Евгений Малышев назначен руководителем департамента ленского хозяйства Владимирской области в июне 2020 года. Всю свою жизнь после окончания профильного вуза она работает в лесной отрасли нашего края.23 сентября он провел первую пресс-конференцию в новой должности и рассказал о состоянии дел на сегодня. - При восстановлении лесов мы стараемся высаживать именно хвойные деревья, даже если были вырублены лиственные. Воспроизводство обеспечивается региональным проектом «Сохранение лесов Владимирской области» нацпроекта «Экология». Плановый объём лесовосстановления на 2020 год – 5,4 тыс. га. В весенний период проведена посадка леса на общей площади 3,8 тыс. га. Остальной объём – естественное лесовосстановление, мероприятия по содействию которому мы выполняем в течение осени.Также Евгений Малышев рассказал о защите лесов от пожаров. Эта обязанность целиком лежит на плечах работников сельского хозяйства, но состояние леса зависит от бдительности каждого жителя.- Приоритетным направлением нашей работы остаётся охрана лесов от пожаров. Этот год проходит в штатном режиме. До начала пожароопасного сезона департамент провёл необходимый комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами. С начала пожароопасного сезона на территории области зарегистрировано 65 возгораний на землях лесного фонда, все они ликвидированы подразделениями Владимирского лесхоза», – сообщил новый руководитель департамента.