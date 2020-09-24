В преддверии внесения в Госдуму проекта федерального бюджета спикер нижней палаты Вячеслав Володин провел встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

В преддверии внесения в Госдуму проекта федерального бюджета спикер нижней палаты Вячеслав Володин провел встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба ГД.Мишустин и Володин обсудили проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Внесение законопроекта в нижнюю палату парламента ожидается на следующей неделе.При этом в Думу уже внесены семь бюджетообразующих нормативно-правовых актов. Они затрагивают бюджетное, таможенно-тарифное и налоговое законодательство. Вместе с проектом нового бюджета они будут рассмотрены депутатами в приоритетном порядке.Работу над главным финансовым законом страны Госдума и правительство вели совместно в рамках так называемого нулевого чтения, говорится на официальном сайте нижней палаты.Ранее Вячеслав Володин призвал депутатов не только критиковать инициативы правительства, но и вносить собственные предложения по наполнению федерального бюджета.Напомним, что 15 сентября Госдума открыла осеннюю сессию – 2020. Главной задачей депутатского корпуса в этом политическом сезоне будет рассмотрение проекта федерального бюджета. Его внесут в нижнюю палату до 1 октября. Также парламентариям предстоит принять 12 бюджетообразующих законов.