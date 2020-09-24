Церемония состоится 6 ноября в концертном зале Областной филармонии

23 сентября губернатор Владимирской области провёл встречу с Павлом Крашенинниковым - председателем Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы РФ, сопредседателем Ассоциации юристов России. Эта Ассоциация является учредителем Всероссийской правовой Премии имени Михаила Сперанского. Павел Крашенинников и Владимир Сипягиным обсудили возможность проведения церемонии вручения премии на родине выдающегося государственного деятеля, во Владимире. Церемония запланирована на 6 ноября. Вручение премии состоится в концертном зале Областной филармонии.Это уже не первый раз, когда . В прошлом году торжественная церемония проходила во Владимирских Палатах. Всего завосемь лет эту почетную награду получили только тринадцать человек из России.