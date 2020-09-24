Есть московский мусор на Бабанинском полигоне или нет? В очередной раз спорят активисты и компания-регоператор.

Есть московский мусор на Бабанинском полигоне или нет? В очередной раз спорят активисты и компания -регоператор. Откуда везут мусор, и почему у грузовиков московские номера - в Хартии рассказали корреспондентам "Вестей" .Видео с веселой музыкой за кадром опубликовали активисты "Народного движения против московского мусора". Общественники разослали видео с неизвестных аккаунтов, утверждают, что грузовики с московскими номерами появились на полигоне в Бабанино не случайно. Они привезли запрещенный столичный мусор. На кадрах видно, как мусоровозы поворачивают на полигон."Хартия"- компания-регоператор - пригласила журналистов на свою производственную базу, чтобы опровергнуть эти факты и объяснить, почему на дорогах Владимирской области могут встречаться автомобили с московскими номерами. По словам представителей регоператора технологические процессы компании устроены так, что техника, необходимая для работы, постоянно перемещается между региональными филиалами - тульским, московским, ярославским, владимирским. Такую взаимопомощь федеральной компании хартийцы считают своим большим плюсом в работе. Вот водитель того самого мусоровоза, который засняли общественники - он рассказал, что московского мусора он сюда не привозит.- Сегодня сюда послали , бывает в Ярославль посылают, с Ярославля забираем, по-разному бывает, - говорит Сергей Соколов, водитель.- Бывает ли такое, что вы из Москвы мусор везете сюда?- Нет, с Москвы мы мусор не возим. Там наверное свои полигоны есть?.. С Москвы я приехал сюда пустым, сейчас заберу и повезу на полигон отсюда, с ПокроваВладимирские отходы грузовики забирают с перевалочного пункта. Его создали во время пандемии, когда количество мусора выросло в несколько раз. Мусоровозы небольшой грузоподъемности, в 8 тонн, привозят мусор сюда, разгружают и отправляются дальше обслуживать контейнерные площадки в населенных пунктах. А уже так называемые «мультилифты» грузоподъемностью в 30 тонн вывозят мусор на полигон.Алексей Китаев, начальник производственного участка №2 Владимирского филиала ООО "Хартия": "Мы можем экономить время, мы можем экономить финансовые резервы, мы можем экономить людские резервы. В связи с тем, что машины большего объема меньше затрачивают времени, ресурсов".Как пояснили представители компании Хартия, возить мусор из Москвы во Владимирскую область элементарно невыгодно: в столице у оператора есть достаточные мощности по переработке и утилизации отходов. Единственное, что везется в наш регион – грунт для пересыпки полигона. Решение проблемы - это диалог между активистами и компанией оператором. Хартия открыто показала свою «кухню» и пригласила активистов в путешествие ...на мусоровозе. Чтобы те убедились - московского мусора на Бабанинском полигоне нет.Владимир Лебедев, Александр Голубев."Вести-Владимир"