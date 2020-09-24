В столице нашего региона есть много интересных мест, упоминания о которых можно обнаружить как на страницах школьных учебников, так и в китайских туристических брошюрах.

Как найти старинный храм на «краю земли»?В столице нашего региона есть много интересных мест, упоминания о которых можно обнаружить как на страницах школьных учебников, так и в китайских туристических брошюрах.Широко закрытые глазаЕжегодно они притягивают тысячи людей, словно магнит стальные стружки с верстака нерадивого фрезеровщика. Монументальный Успенский собор, который воздвигли под руководством итальянских зодчих, уникальное средневековое фортификационное сооружение - Золотые ворота и Дмитриевский собор, признанный специалистами «жемчужиной» древнерусской белокаменной архитектуры... Эти культурно-исторические объекты охраняет ЮНЕСКО, на их реставрацию выделяют средства из бюджета.Однако мало кто знает, что в 25 километрах от центра города, рядом с деревней Ширманиха (с недавнего времени она стала микрорайоном Владимира), также можно найти удивительно атмосферное место с богатой историей. Затерянная в живописных сосновых лесах церковь Рождества Пресвятой Богородицы более 150 лет возвышается на кручах, в основании которых гонит свои кристально-чистые воды речка Ущер.Храм возвели в ныне исчезнувшем селе Ковергино - вотчине знатного рода Кайсаровых. Место, на котором он стоит, никогда не пустовало. Первую деревянную церковь там поставили ещё в XVII веке. Она простояла около века, а когда обветшала, на её месте в 1763 году возвели новую, тоже бревенчатую.Тем временем Ковергино, как и окрестные деревни, обрастало новыми крестьянскими дворами. Населению требовался новый, большой храм, способный принимать сотни прихожан. Именно поэтому местные жители «всем миром» решили возвести на месте деревянной церкви вместительный кирпичный храм.Новое здание, над которым трудились более 10 лет, отличалось богатым убранством - стены и купол церкви были украшены яркими, детально проработанными фресками, а на центральных местах в иконостасе находились древние иконы. Кроме того, одновременно с церковью построили высокую каменную колокольню. Её увенчал старинный колокол с надписью: «в лето 7189 (1681) Августа в 9 день Рождеству Богородицы села Ковергина приложил поп Василий». В скором времени при церкви открыли народное училище.Однако Ковергинский храм процветал недолго. Роковой смерч социальных потрясений прошлого века не оставил и следа от села и превратил храм в руины. Сейчас к нему можно добраться лишь сельскими дорогами и лесными тропами...Неожиданная встречаВыдающийся немецкий кинорежиссёр Вернер Херцог писал: «Я симпатизирую людям, которые познают наш мир, путешествуя по нему пешком... Эти путешествия трудны, но они неизменно приносят радость. Мир открывается мне - и внезапно путешествие становится лёгким». Отличный способ проверить это утверждение на практике - отправиться в пешую мини-экспедицию к заброшенной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.Выйдя на конечной остановке автобуса 13С в микрорайоне Лунёво, я почувствовал, как прохладный утренний воздух, насыщенный сладким ароматом ранней осени, наполняет лёгкие. Поправив на плечах лямки рюкзака и настроив навигатор в телефоне, я зашагал в сторону поймы Клязьмы.Над крутым обрывом начиналась извилистая сельская дорога. Она огибала «населёнку» и несколько удлиняла путь, зато дарила виды, достойные кисти лучших пейзажистов. Из высокой травы то и дело взлетали луговые птицы, испуганные топотом тяжёлых треккинговых ботинок. Где-то далеко ухали выстрелы охотников, промышлявших на утренней зорьке. Воды Клязьмы играли с лучами рождавшегося солнца.Ближе к Сельцу началась свежая гравийная дорога. Для автомобилистов она, бесспорно, намного более предпочтительна, чем «грунтовка». Однако ступни пешехода, даже если они защищены толстыми подошвами, начинают испытывать дискомфорт спустя сотню-другую шагов.Миновав Сельцо, я оказался на развилке и свернул в сторону Ширманихи. В этот момент придорожные кусты в паре десятков метров от меня колыхнулись, на дорогу грациозно выбежала красавица-лиса размером с небольшую собаку. На мгновение она повернула острую мордочку в сторону «двуногого», а затем метнулась, словно выпущенная из тугого лука стрела, в спасительную «зелёнку».Край мираНе доходя пару сотен метров до Ширманихи, я увидел тропу, круто сворачивавшую налево. Здесь начинался конечный этап пути к заброшенной церкви. Сойдя на тропу, я сразу почувствовал приятную амортизацию земли, усеянной толстым слоем хвойных игл. Благодарные ноги зашагали бодрее.Тропа вывела на опушку. С неё открывался вид на заросшую высокими соснами кручу, на которой стоял старинный храм. Покосившийся крест, венчавший дырявый купол, грузно нависал над кронами деревьев. Снизу текла река Ущер.Название, непривычное для нашего слуха, реке дали древние обитатели здешних мест финно-угры. Этот загадочный народ исчез уже сотни лет назад, оставив после себя лишь курганы с богатым погребальным инвентарём и имена окрестных водоёмов. Некоторые краеведы полагают, что Ущер можно перевести, как «край мира» (может быть, живых?). Почему они считали, что за этой рекой начинается качественно другое бытие - неизвестно. Впрочем, эта легенда очень органично вписывается в атмосферу, царящую у заброшенного храма.Здание окружено старинным погостом. Большинство дореволюционных надгробий уже не могут рассказать нам о людях, которые под ними покоятся. За минувшее столетие силы природы отшлифовали массивные плиты дождями и снегами.Высокая, обитая железными листами, дверь в храм была распахнута. Я преступил порог, гулкое эхо раздалось над полуразрушенным сводом. На стенах можно было различить остатки величественных фресок, отображавших библейские сюжеты. Они были единственным напоминанием о некогда богатом убранстве интерьеров.В углах высились груды осыпавшихся кирпичей и сваленные в кучу школьные парты и стулья (откуда они там взялись?). В стенах зияли проломы, словно их разбивали тараном. В алтарной части - яма, больше похожая на незасыпанную могилу.Лестница, которая вела на колокольню, сильно сгнила и явно бы не выдержала вес любопытного журналиста. А жаль, оттуда, должно быть, открывается потрясающий вид на окрестность!Покинув церковь Рождества Пресвятой Богородицы, я точно осознал, что простоит она ещё недолго. Время беспощадно, даже к основательной кирпичной кладке. Буквально пара-тройка десятилетий, и уникальные фрески можно будет увидеть лишь на фотографиях. Это уникальное место не получит и части бюджетных денег, туда не приедут комиссия ЮНЕСКО и толпы туристов...Или я ошибаюсь?Илья МорозовФото автора