Они оснащены рентгенозащитной кабиной и двумя рабочими местами для врача и медицинской сестры-лаборанта.

До конца года медучреждения Владимирской области получат 9 цифровых флюорографов, предназначенных для диагностики туберкулёза, новообразований в лёгких, а также других патологий.«Современным оборудованием оснастят Гороховецкую, Камешковскую, Киржачскую, Колчугинскую, Курловскую, Меленковскую, Селивановскую, Собинскую и Суздальскую районные больницы», - уточнили в департаменте здравоохранения.Важное преимущество аппаратов – минимальная лучевая нагрузка. Они оснащены рентгенозащитной кабиной и двумя рабочими местами для врача и медицинской сестры-лаборанта.