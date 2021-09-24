Бывший сотрудник Росгвардии, служивший в одном из московских подразделений, обвиняется в изготовлении, хранении и сбыте фальшивых денег. В августе 2021г. в ходе обыска сотрудники полиции

Бывший сотрудник Росгвардии, служивший в одном из московских подразделений, обвиняется в изготовлении, хранении и сбыте фальшивых денег. В августе 2021г. в ходе обыска сотрудники полиции обнаружили в его машине 13 поддельных купюр номиналом 5000 рублей. Следственным отделом СК по Владимирскому гарнизону в отношении бывшего росгвардейца возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1