Главная военная прокуратура выступает организатором конкурса детских творческих работ «Прокуратура глазами детей». Целью конкурса является повышение правовой культуры детей и

Главная военная прокуратура выступает организатором конкурса детских творческих работ «Прокуратура глазами детей». Целью конкурса является повышение правовой культуры детей и подростков, формирование уважения к закону, осуществление профориентационной деятельности, поддержание в обществе авторитета органов прокуратуры Российской Федерации. Конкурс проводится с 25.09.2021 по 20.11.2021 среди участников четырех возрастных групп по трём категориям – поделка, рисунок и сочинение: