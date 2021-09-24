Управление по лекарственным средствам Египта сообщило об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против COVID-19 Спутник Лайт.

Управление по лекарственным средствам Египта сообщило об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт".В феврале текущего года Египет одобрил двухкомпонентную вакцину "Спутник V". Каир зарегистрировал оба препарата в рамках ускоренной процедуры.Египет уверен в безопасности "Спутник V". Власти страны заявили, что по сравнению с другими препаратами российская разработка дает наиболее надежную защиту от коронавируса."Спутник Лайт" создан центром имени Гамалеи Минздрава России. В гражданский оборот вакцина поступила в конце июня 2021 года.Показатель эффективности однокомпонентного "Спутник Лайт" составляет около 80%. Это больше, чем некоторые иностранные вакцины, требующие двух уколов. Препарат может использоваться для вакцинации уже переболевших COVID-19 граждан.Напомним, что вакцина "Спутник V" одобрена в 69 странах с населением более 3,7 миллиарда человек. "Спутник Лайт" получил разрешение на использование в Бахрейне, Венесуэле, Казахстане, Киргизии, Никарагуа и других странах.