Ведущий аналитик финансовой группы QBF, экономический обозреватель деловых СМИ Олег Богданов в своей статье для Российской газеты объяснил, почему в конкурентной борьбе двух отечественных производителей может потерять Оренбургская область.

Ведущий аналитик финансовой группы QBF, экономический обозреватель деловых СМИ Олег Богданов в своей статье для "" объяснил, почему в конкурентной борьбе двух отечественных производителей может потерять Оренбургская область.Российская экономика давно встала на путь рыночного развития и вполне успешно по нему движется. Основной механизм этого движения, а именно – конкуренция между производителями на всех уровнях власти признана ключевым фактором, который призван обеспечить рост. Чем острее конкурентная борьба, чем крупнее соперничающие проекты, тем важнее открытость и прозрачность в принятии решений. Странная и непонятная история развивается в эти дни в Оренбургской области.С июня этого года в регионе идет упорная борьба двух российских масложировых холдингов за право построить свои предприятия в городе Бузулук. На одну и ту же площадку претендуют ростовское АО "Астон" и нижегородская группа компаний НМЖК. Конкуренция между отечественными переработчиками сельхозпродукции – дело обычное, даже неизбежное, иногда она принимает жесткие формы, но оренбургский сценарий стоит особняком. В первую очередь потому, что конкуренции как таковой здесь почему-то не получается.В Оренбургской области производится около 1 млн тонн подсолнечника, а перерабатывается 0,6 млн тонн. Часть сырья сейчас закупается и вывозится на переработку в соседние регионы. Если оставить эту семечку в области и закупать дополнительно подсолнечник в соседних, то возможно и с трудом, но обеспечить загрузку предприятия мощностью до 1 миллиона тонн. Именно на такое количество сырья рассчитан каждый из проектов – "Астона" и НМЖК.Бузулук привлекает обоих инвесторов уникальным набором факторов: большие площади масличных культур в непосредственной близости от города, транспортная сеть, возможности подготовки кадров. А самое ценное, что есть в Бузулуке, – наличие доступных коммуникаций с достаточной производительностью: газа, электроэнергии, воды, очистных сооружений. Готовая инфраструктура позволяет сэкономить от 20% до 25% затрат, сократить время строительства и ускорить окупаемость проекта. Учитывая, что общая стоимость проекта – не менее 10 млрд рублей, о такой площадке и таких преференциях мечтает любой инвестор.Соревнование между ростовской и нижегородской командами началось в июне. "Астон" договорился с губернатором области Денисом Паслером, и в ходе Петербургского международного экономического форума был подписан меморандум о намерениях. Отметим, что меморандум не несет в себе никаких обязательств для сторон, только декларирует их намерения. Странно другое: для строительства завода было указано конкретное место – город Бузулук, где имеется одна площадка в промышленной зоне с подведенной инфраструктурой. Не значит ли это, что будущему инвестору сразу был обещан государственный земельный участок без прохождения обязательных в таком случае предварительных процедур? Ведь получение права на конкретный участок – на его аренду – возможно, только если проект признан приоритетным для региона, но для этого он должен сначала пройти областную комиссию по оценке проектов, инвестиционный совет и другие процедуры, предусмотренные региональным законодательством.Бузулукской площадкой заинтересовалась и НМЖК, которая работает в регионе больше пятнадцати лет и в 2015 году уже построила там маслоэкстракционный завод. У нижегородцев были свои планы: построить комплекс, включающий кроме производства сырого масла заводы по его рафинации и фасовке, а также заводы по производству майонезов и соусов. Конечно же, площадка с подготовленной инфраструктурой нужна была нижегородцам ничуть не меньше, если не больше. Понятно, что выделение площадки в Бузулуке "Астону" ограничит для НМЖК возможности развития в регионе и фактически закроет ей проект строительства своего комплекса. Поэтому НМЖК, действуя в рамках установленной процедуры, тотчас обратилась в правительство региона и предложила свой проект.Сначала оба претендента на идеальное место для строительства завода шли, что называется, голова в голову: ходатайства на выделение земли в рамках господдержки были поданы одновременно – в последней декаде июня. Но вот затем начались странности. Директор инвестиционного департамента "Корпорации развития Оренбургской области" Герман Киясов, курировавший презентацию астоновского проекта, как говорят, неожиданно уволился со своего прежнего места работы и оказался в штате "Астона" в ранге регионального представителя.Письма ГК "НМЖК" с предложением провести конкурс проектов, направленные губернатору и главе областного Законодательного собрания, остались без ответов. Рассмотрение двух проектов в областных структурах – комиссии по оценке инвестпроектов, инвестиционном совете, правительстве области – были проведены, как можно предположить, без попыток изучать и сравнивать предложения. При этом проект НМЖК попадал на каждый следующий стол сначала с недельным, а затем и с двухнедельным отставанием. Странным образом проект "Астона" рассматривается очень быстро, а проект НМЖК вдвое дольше – "в рамках нормативных сроков". Может быть, кто-то решил гарантировать выделение земельного участка именно "Астону"?Призывы НМЖК разрешить возникшее противоречие общепринятым способом – тендером, конкурсом, сравнением проектов – необъяснимо долго оставались без ответа. В конце концов, когда отмалчиваться стало уже невозможно, областная администрация в лице сразу нескольких чиновников обозначила свою позицию. Оказывается, в конкурсной процедуре нет необходимости, поскольку подходящих для строительства завода территорий в регионе много, а подсолнечника в Оренбургской и соседних Самарской и Саратовской областях, Татарстане и Башкортостане хватит на то, чтобы загрузить оба предприятия.Нет, никто не запрещает нижегородской ГК строить где-то поблизости свой маслозавод. Никто, кроме базовых экономических принципов и соображений здравого смысла. Но дело даже не в них. Проблема номер один – это количество доступного сырья: в области и соседних регионах его просто не хватит на два завода. Есть объективные цифры, есть мнения экспертов, есть вполне очевидный консенсус: в Оренбуржье и окрестностях едва хватит подсолнечника на один завод с производительностью в миллион тонн, строить два – попросту абсурдно.Сейчас в области собирают 900-1200 тысяч тонн семян в год в зависимости от урожайности. Существующие предприятия способны переработать более 600 тысяч тонн. Возможности по завозу подсолнечника из соседних регионов ограничены ближайшей логистикой и не превышают 300 тысяч тонн в год. Нетрудно подсчитать, что всего этого количества едва хватит, чтобы загрузить работой только один завод-миллионник.В Оренбуржье и окрестностях едва хватит подсолнечника на один завод с производительностью в миллион тонн, строить два – попросту абсурдноБолее того, Оренбургская область даже не может увеличить посевные площади. Севооборот накладывает ограничения на долю каждой культуры, и для подсолнечника эти ограничения уже выбраны по максимуму. Областные чиновники не могли не знать всего этого и тем не менее заявляли о достаточности сырья для обоих проектов. И тут уже одно из трех: либо это откровенная ложь, либо вопиющая некомпетентность, либо на позицию влияют какие-то иные факторы.Для того чтобы выбрать один проект из двух предлагаемых, необходимо оценивать планируемый вклад проектов в экономику области. А сравнить проекты было бы довольно интересно. "Астон" планирует строительство маслоэкстракционного завода с 320 рабочими местами и инвестициями 10 миллиардов рублей. Проект НМЖК помимо маслозавода той же мощности предполагает строительство заводов по рафинации и бутилированию растительных масел, соусно-майонезного производства. Запланированный объем инвестиций – 23,4 миллиарда рублей, более 520 рабочих мест. "Астон" обещает направлять производимое масло в цистернах на экспорт. НМЖК планирует продажи продукции с более высокой добавленной стоимостью как в России, так и за рубежом.Как результат, существенно отличаются и прогнозируемые налоговые отчисления в бюджет региона: один миллиард рублей в год против двух. В общем, ничего удивительного, что НМЖК постоянно настаивала на конкурсном рассмотрении заявок на бузулукскую площадку, фактически на тендере. Куда удивительнее, что эти требования были проигнорированы.В этих условиях, даже при очевидных преимуществах проекта ГК "НМЖК" для региона и наличии своевременно по процедуре поданных заявок, областная администрация почему-то продолжает отказываться от организации конкурса проектов. Ставит проект "Астона" первым в очереди и фактически убирает более выгодный проект НМЖК с повестки. Чем обоснованы такие решения? Точно не заботами о выгодах для региона и его жителей.Складывающаяся ситуация становится примером действий и принятия решения вопреки экономической логике и просто здравому смыслу. Очевидно, что сформирована почва для серьезных сомнений в правильности принимаемых администрацией решений, что, в свою очередь, может привести к пересмотру их в последующем.Мы не знаем, чем закончится эта история, но в любом случае вряд ли она будет служить образцом открытого конструктивного взаимодействия с потенциальными инвесторами и проведения эффективной инвестиционной политики на региональном уровне.Источник: "".