Федорины вечерки – это народное название дня памяти преподобной Феодоры Александрийской. Этот православный праздник 24 сентября нужно провести по традиции.

Федорины вечерки – это народное название дня памяти преподобной Феодоры Александрийской. Этот православный праздник 24 сентября нужно провести по традиции.В церковном календаре 24 сентября 2021 года значится как пятница седмицы 14-й по Пятидесятнице. Также это православный праздник, в который почитают преподобную Феодору Александрийскую. Сия женщина изменила мужу, после чего покаялась во грехе и тайно ушла в монастырь. Там она надела мужскую одежду, приняла постриг и назвала себя Федором. В день памяти этой исторической личности принято соблюдать особые обычаи. Федорины вечерки проходят в хлопотах, лениться нельзя.В эту дату нужно заканчивать сбор урожая, ни в коем случае не стоит это откладывать. Мужчины на Руси варили на Федорины вечерки пиво, а женщины рубили капусту для домашних заготовок. Утром народ обязательно посещал храм, обращаясь с молитвой к святой Феодоре. По традиции жители села собирали дары для священника и помогали по хозяйству матушке. Многие ходили в поле и кланялись до земли озимому урожаю.24 сентября запрещено пустословить и вовлекать людей в ссоры. Кроме того, не стоит начинать новые дела и отказывать людям в помощи. На Федорины вечерки отложите занятия тяжелым физическим трудом, все должно быть в меру. Православный праздник лучше отметить за семейным столом, поедая блюда из капусты. Супы, голубцы, пироги и холодные закуски из этого овоща, по поверью, принесут в семью удачу и благополучие.