Виновных наказали.

Прокуратура заставила администрацию Киржача оборудовать парковку местами для инвалидов. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.«Установлено, что у главного входа в мэрию на улице Пушкина, дом 8 «Б», имеется стоянка для машин. При этом дорожной разметкой не обозначены парковочные места для жителей с ОВЗ. На регулируемом пешеходном переходе через улицу Привокзальную возле дома №22 «А» не установлены средства, дублирующие звуковым сигналом работу светофора», - пояснили в прокуратуре Владимирской области.В результате в адрес главы горадминистрации внесено представление. Нарушения устранены. Виновных наказали.