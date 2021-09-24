Владимир Сипягин провёл совещание по реализации инвестиционного проекта строительства во Владимире гостиницы «HILTON GARDEN INN» на 162 номера. Об этом редакции «АиФ-Владимир» рассказали в ..

Владимир Сипягин провёл совещание по реализации инвестиционного проекта строительства во Владимире гостиницы «HILTON GARDEN INN» на 162 номера. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.«План по возведению пятиэтажного отеля за храмом Архангела Михаила претворяется в жизнь. Уже взяты в аренду или приобретены земельные участки, подписан долгосрочный договор управления с компанией HILTON, разработаны проекты внешних сетей, заключены договоры на присоединение гостиницы, сторонние коммуникации вынесены из площади застройки, участок подготовлен, госэкспертиза пройдена, получен полный пакет документов», - рассказывает пресс-служба губернатора.На территории вокруг гостиничного комплекса создадут пространство, насыщенное спортивной инфраструктурой. Общая площадь благоустройства составит более 23,5 тысяч квадратных метров.Ожидается, что здесь появятся корты, каток, площадки воркаута, йоги и медитации, верёвочный парк.«Есть задумка оборудовать горнолыжный и тюбинг-склоны, спортивную тропу с препятствиями. Будут и фонтаны, парковая зона, смотровые площадки. Предусмотрены торговая зона, вело- и автопарковки. Пешеходная дорожка станет дублёром тротуара вдоль - Студёной горы и Дворянской», - поделились подробностями проекта в обладминистрации.