Планируется привести в порядок общественные пространства, отремонтировать пешеходные мосты, реконструировать уличное освещение на улице Ленина, установить систему управления освещением, а также разработать проекты благоустройства.

На благоустройство Суздаля к 1000-летию города выделили 112,5 млн рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Постановление подписал Владимир Сипягин.«Планируется привести в порядок общественные пространства, отремонтировать пешеходные мосты, уличное освещение на улице Ленина, установить систему управления освещением, а также разработать проекты благоустройства», - уточнили в Белом доме.Срок завершения выполнения мероприятий – 2022 год.