Глава региона распорядился выделить из областного бюджета еще 112,5 миллионов рублей на благоустройство Суздаля. Это сделано в рамках подготовки города к празднованию 1000-летнего юбилея. На

Глава региона распорядился выделить из областного бюджета еще 112,5 миллионов рублей на благоустройство Суздаля. Это сделано в рамках подготовки города к празднованию 1000-летнего юбилея. На эти средства в Суздале планируется благоустроить общественные пространства, отремонтировать пешеходные мосты, реконструировать уличное освещение на улице Ленина, установить автоматизированную систему управления наружным освещением, а также разработать проекты благоустройства территории города.