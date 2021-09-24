Мгновенно среагировав на происходящую ситуацию, один из сотрудников полиции побежал вдогонку за мужчиной, в то время как его напарник оказывал девушке необходимую помощь...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали подозреваемого в попытке грабежа.В ходе патрулирования вверенной территории сотрудники полиции на Молдавской улице услышали женские крики о помощи. Незамедлительно прибыв к месту происшествия, они увидели, что неизвестный пытается что-то отнять у лежащей на земле девушки, а она оказывает сопротивление. Заметив приближающихся полицейских, злоумышленник, вырвал из рук жертвы телефон и попытался убежать.Мгновенно среагировав на происходящую ситуацию, один из сотрудников полиции побежал вдогонку за мужчиной, в то время как его напарник оказывал девушке необходимую помощь.Благодаря четким, решительным и профессиональным действиям полицейских злоумышленник в считанные минуты был задержан с поличным. Им оказался 29-летний ранее судимый приезжий мужчина.Следствием ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Мобильный телефон был возвращен девушке, которая искренне поблагодарила сотрудников полиции за оперативную, профессиональную, слаженную работу, а также за заботу и внимательность», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93