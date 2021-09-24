24.09.2021

2021-09-24 10:35:04

Офицер Росгвардии по Владимирской области стал абсолютным чемпионом в рывке в гиревом двоеборье на Кубке России

Соревнования по гиревому спорту УФСИН России, в которых приняли участие около 150 спортсменов из 40 регионов Российской Федерации, проходили на площадке Air Halls Арт-отеля «Николаевский посад» в г. Суздале в течение двух дней. В качестве приглашенных участников были сотрудники спецподразделений регионального Управления Росгвардии.



В отдельной номинации отмечен офицер СОБР регионального Управления Росгвардии Михаил, который за всё время проведения Кубка УФСИН России установил максимальное количество подъемов гири за 10 минут.



С результатом 251 подъем Михаил стал абсолютным чемпионом в рывке в гиревом двоеборье.



В гиревом спорте офицер практически 19 лет. Заниматься им начал с 20. В этот спорт Михаил пришел по совету своего тренера по лыжам. Для физического развития, выносливости, гибкости тренер посоветовал ему попробовать заниматься гирями. Сейчас сотрудник ведомства имеет спортивный разряд – КМС. С результатом 251 подъем Михаил стал абсолютным чемпионом в рывке в гиревом двоеборье.



Михаил, офицер СОБР регионального Управления Росгвардии:



- Для меня, как для спортсмена, в первую очередь, это высокий результат к которому я стремился. Соперники были действительно сильные и хорошо подготовленные. Мне было приятно, что меня оценивали тренера – профессионалы, в их числе и международного класса. Они оценивали не только количество подъемов, но и технику выполнения упражнения. Сейчас я для себя поставил новую цель, и буду стремиться развиваться в этом спорте дальше.