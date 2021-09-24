24.09.2021

2021-09-24 22:05:05

Полиция предупреждает владимирцев: мошенники играют на чувствах и используют детей, чтобы выманить деньги

Известный владимирский гимнаст Антон Неудакин стал жертвой кибермошенников. Преступники взломали его аккаунт в инстаграме и разместили объявление о сборе средств якобы на сложную операцию и лечение сына-спортсмена. Все подробности у Александра Сыпченко.



"Умоляю, помогите! Срочно нужна кровь 4-й группы и деньги! Сыну, которого сбила машина, предстоит сложнейшая операция. Времени - всего несколько часов".



Эту историю от имени владимирского гимнаста Антона Неудакина, взломав его аккаунт в инстаграме, рассказали мошенники. Сыграв на человеческих чувствах. О том, что его семья якобы объявила сбор средств, Антон Неудакин узнал случайно. Когда увидел скриншоты своей же страницы с реальной фотографией ребенка - не поверил глазам. К фейковым объявлениям прилагалась и поддельная выписка из истории болезни, заверенная печатью. А вот банковские реквизиты - реальные.



Антон Неудакин, мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике:



- Завел сразу же новую страничку, выложил на ней и подписался на всех, просил, чтобы другие выкладывали знакомые, что это мошенничество, многие, кто звонил, поддержали, город маленький, все друг друга знают, но некоторые на следующее утро: "Антон, привет, я не стал тебе звонить, проверять и писать, я тебе перевел». Ну как так?



Мастера спорта международного класса Антона Неудакина хорошо знают во Владимире. Реакция последовала. На указанный мошенниками счёт люди переводили от тысячи до 50 тысяч рублей. Общая сумма ущерба устанавливается, но уже сейчас ясно - она будет немалой. Когда одна из потерпевших поняла, что стала жертвой обмана, обратилась с заявлением в полицию. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства преступления.



Ярослав Лазарев, начальник отдела по противодействию мошенничеству общеуголовной направленности УМВД России по Владимирской области:



- Организован весь комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в рамках уголовного дела, как оперативно-технических по тем интернет-ресурсам, которые использовали злоумышленники, так и иных необходимых мероприятий.



Расставляя сети в сети, преступники не повторяются, каждый раз придумывая новые схемы отъема денег. Только в этом году на территории региона зарегистрировано более 2000 краж, мошенничеств и других преступлений с использованием IT-технологий. На данный момент четверть этих преступлений уже раскрыта.



Ярослав Лазарев, начальник отдела по противодействию мошенничеству общеуголовной направленности УМВД России по Владимирской области:



- Имеются факты, что переводили заслуженные профессора, люди с достаточно большим жизненным опытом, то есть, на самом деле, по преступлениям IT круг потерпевших значительно расширился последнее время.



Как противостоять мошенникам? Специалисты рекомендуют: надежно храните свои персональные данные, никому и никогда не сообщайте реквизиты своих карт. Совершать покупки следует только на проверенных сайтах, не стоит также переходить по сомнительным ссылкам. Что касается Антона Неудакина, ему пришлось завести новый аккаунт и, конечно, предупредить сотни своих друзей и знакомых.







Александр Сыпченко, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»