Российский политолог Андрей Суздальцев заявил, что вся система управления Белоруссии течет неимоверно.

Российский политолог Андрей Суздальцев заявил, что вся система управления Белоруссии "течет" неимоверно.Накануне Александр Лукашенко провел совещание с зампредом кабмина и министром промышленности Белоруссии. Президент заявил, что на белорусских предприятиях есть шпионы, которые за деньги рассказывают Западу, как в компаниях обходят санкции. Глава государства назвал таких людей мерзавцами и пообещал, что те, кого уже выявили, "сядут надолго".Алексей Суздальцев отметил: не секрет, что на предприятиях Белоруссии, в министерствах, спецслужбах и окружении Лукашенко решают, как обойти санкции Запада. Мол, президент это фактически подтвердил. По словам политолога, такая деятельность является обычной для белорусских властей, и обманывают они не только западных партнеров, но и российских.Что-то скрыть в Белоруссии весьма сложно, поскольку система управления расшатана, заметил Суздальцев. По его мнению, что в госструктурах слишком много людей, которые ненавидят режим Лукашенко и не упустят возможность подкинуть ему "дохлую кошку". Причем для таких людей риски минимальны, их раскрыть практически невозможно, потому что белорусы являются "природными подпольщиками", считает эксперт.Ранее "Дни.ру" о том, что Александр Лукашенко провел совещание о передаче президентских полномочий. Президент Белорусии отметил, что этот вопрос уже обсуждался, однако не был доведен до конца. Глава государства также подчеркнул, что полномочия должны быть переданы без нарушения Конституции.