В ходе тушения из дома были эвакуированы ещё 5 человек.

Пожарные спасли двух человек в многоквартирном доме в Александрове. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Утром 24 сентября в 08.55 посёлке Балакирево на Вокзальной улице загорелся дом №12. По прибытии спасателей наблюдался густой чёрный дым с балкона квартиры на третьем этаже девятиэтажного жилого дома.«Пожарные незамедлительно сформировали звено газодымозащитной службы для разведки, спасения людей и тушения пожара. В квартире, где находился очаг пожара, людей не оказалось – как выяснилось позднее, жильцы успели покинуть помещение», - делится подробностями Екатерина Мищенко.Дым поднялся вверх, на четвёртый этаж, где в зоне сильного задымления оказались мужчина и женщина. Сотрудники МЧС спасли их при помощи спецустройств, подключённых к дыхательным аппаратам.«В ходе тушения из дома были эвакуированы 5 человек. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадало имущество и внутренняя отделка одной из комнат», - добавили в МЧС.По предварительной информации, причиной пожара могло послужить короткое замыкание.На место пожара выезжали 6 единиц техники и 19 человек личного состава.