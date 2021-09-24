Главная военная прокуратура выступает организатором конкурса детских творческих работ «Прокуратура глазами детей». Целью конкурса является повышение правовой культуры детей и ..

Главная военная прокуратура выступает организатором конкурса детских творческих работ «Прокуратура глазами детей».Целью конкурса является повышение правовой культуры детей и подростков, формирование уважения к закону, осуществление профориентационной деятельности, поддержание в обществе авторитета органов прокуратуры Российской Федерации.Конкурс проводится с 25.09.2021 по 20.11.2021 среди участников четырех возрастных групп по трём категориям – поделка, рисунок и сочинение:1-я группа – дети до 8 лет;2-я группа – дети 8-12 лет;3-я группа – подростки 13-15 лет;4-я группа – подростки 16-17 лет.Прием творческих работ будет осуществляться с 25.09.2021 по 30.10.2021 на бумажном носителе с обязательным оформлением заявки участника по адресу: 119160, г. Москва, пер. Хользунова, д. 14 стр. 2 (в случае направления почтой с пометкой «Для организационного управления»), а также по месту жительства участников конкурса в 19 военной прокуратуре армии войсковая часть 56680 (по адресу: 600021 г. Владимир, ул. Красноармейская, д. 47 «В».).