Смертельная авария в Суздальском районе. 23 сентября на 243-м километре трассы Р-132 водитель “двенадцатой” модели жигулей двигался в сторону Иванова. 26-летний хозяин ВАЗа выехал на

Смертельная авария в Суздальском районе. 23 сентября на 243-м километре трассы Р-132 водитель “двенадцатой” модели жигулей двигался в сторону Иванова. 26-летний хозяин ВАЗа выехал на встречку и врезался в грузовой автомобиль “Вольво”. Молодой человек скончался на месте. Владимир Кузьмин, сотрудник пресс-службы УМВД области По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 1995 г.р., двигаясь в направлении со