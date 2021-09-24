Прокурор добился устранения нарушений.

В Собинской районной больнице не было организовано оформление рецептов в электронном виде. На бездействие медиков обратила внимание местная прокуратура.В ходе проверки установлено, что в медучреждении отсутствует возможность направления документов в аптеку в электронном виде. Главврачу больницы внесено представление, но проблема так и не была решена.«Собинский межрайонный прокурор обратился в суд. Он потребовал признать незаконным бездействие клиники и устранить недостатки», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Суд удовлетворил требования ведомства. Решение вступило в законную силу.