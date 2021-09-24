Полицейские оказали пожилому человеку посильную помощь и подарили прогулочную кресло-коляску...

Сотрудники УВД по СВАО посетили ветерана МВД, оказали ему посильную помощь и подарили прогулочную кресло-коляску.Борган Мягдиев пришел на службу в органы внутренних дел в 1968 году. Прослужив 27 лет в правоохранительных органах, в 1995 году в Афганистане он получил пулевое ранение, которое стало для него роковым. После него он не смог продолжать службу в органах внутренних дел. Ветеран награждён ведомственными и правительственными наградами.Сейчас мужчине 77 лет, но он не поддается возрасту и с блеском в глазах говорит о службе, воспоминания о которой свежи в его памяти и по сей день. Сотрудники Управления поддерживают связь с Борганом Исхаковичем. Они приехали навестить ветерана и подарить ему прогулочную коляску. Мужчина с теплотой встретил сотрудников, гостеприимно пригласил в свой дом и поблагодарил за проявленное внимание, чуткость и заботу.На прощание сотрудники пожелали Боргану Исхаковичу крепкого здоровья и благополучия.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29