Обладминистрация может обжаловать решение Фемиды в вышестоящей инстанции.

Октябрьский районный суд Владимира восстановил Романа Годунина в должности вице-губернатора. Фемида частично удовлетворила экс-чиновника и обязала выплатить ему 657 тысяч рублей за время вынужденного прогула с 9 июля по 24 сентября. Об этом сообщают наши коллеги изНапомним, что госслужащего с формулировкой «предоставление подложных документов о доходах», в которых он не указах счета в банках и ряд доходов.Представитель Романа Сергеевича представил во время процесса выписки из банков. Согласно ответам, по счёту в «Сбербанке» никаких операций не совершалось. Его баланс составлял порядка 10 рублей. В ВТБ пояснили, что указанный счёт у них не фигурирует.Здания на Большой Нижегородской выбыли из владения, о чем свидетельствовали договоры купли-продажи.ООО «Городская сеть» до сих пор не ответила на запрос о перечислении бывшему замгубернатора средств в размере чуть более 25 тысяч рублей.«В 2019 году в рамках досудебного соглашения Роман Годунин получил от «Мерседес-Бенц» 260 тысяч рублей неустойки за нарушение сроков передачи товара и в качестве компенсации морального вреда. В том же году ему перевели ещё 264 тысячи рублей за аренду недвижимого имущества», -Видимо, суд не учёл эти аргументы, так как защитник Годунина просил рассматривать дело лишь в разрезе указа об увольнении, где ни про «Мерседес», ни про 264 тысячи информации нет.Добавим, что обладминистрация может обжаловать решение Фемиды в вышестоящей инстанции.